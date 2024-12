Era professore in Statale ma anche socio di uno studio dentistico | Una gravissima infedeltà Deve restituire 25 milioni

Ilgiorno.it - Era professore in Statale ma anche socio di uno studio dentistico: “Una gravissima infedeltà”. Deve restituire 2,5 milioni

Milano – Ora c’èla sentenza definitiva del giudice amministrativo, a ulteriore conferma di due pronunciamenti concordanti della Corte dei Conti. Roberto Lodovico Weinstein, fino al 2017ordinario del Dipartimento di Scienze biomediche, chirurgiche e odontoiatriche dellaall’ateneo di via Festa del Perdono 2,558di euro, pari alla somma dei 2,3incassati con partita Iva tra il 2009 e il 2017 come rappresentante legale edellodi via Sottocorno (ruoli ricoperti sin dal 1991 dopo i 18 anni trascorsi nellodi famiglia), dei mille euro ricevuti nel 2011 come componente del board scientifico di una società e del reddito presunto del 2008 (255.725 euro) calcolato con la media aritmetica delle altre annualità.