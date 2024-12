Thesocialpost.it - Croazia, folle aggressione a scuola: morta una bambina di soli 7 anni

Leggi su Thesocialpost.it

Tragedia in, dove un giovane di 19, armato di coltello, ha fatto irruzione in unaelementare, aggredendo studenti e insegnanti prima di essere fermato. Secondo quanto riportato dalla CNN, tra le vittime c’è unadi, ma purtroppo il bilancio potrebbe aggravarsi nelle prossime ore.Leggi anche: Google Maps: ecco come attivare l’avviso sugli autoveloxL’incidente è avvenuto nella mattinata di venerdì 20 dicembre presso la Pre?ko Elementary School di Zagabria. Le autorità stanno ancora indagando e non sono emersi molti dettagli. Il giovane, presumibilmente un ex alunno della, è entrato senza essere fermato all’ingresso e ha attaccato indiscriminatamente chiunque incontrasse. L’allerta è scattata quando alcuni membri del personale hanno compreso la gravità della situazione, portando all’arrivo immediato delle forze dell’ordine.