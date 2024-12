Ilgiorno.it - Villasanta, il Comune arruola umarell professionisti per controllare i cantieri e fare la “spia”

Leggi su Ilgiorno.it

(Monza e Brianza), 19 dicembre 2024 – Chi meglio di loro peri lavoro e lo stato di avanzamento dei? Ildicerca con tanto di bando cerca(silenziosi) o meglio “volontari-sentinella” che monitorino i lavori e riferiscano cosa va e cosa non va. Previa l’iscrizione al registro del Volontariato Civico e soprattutto aver competenze tecniche. Il curriculum “L’idea – si legge sul sito - è quella di coinvolgere nel volontariato inpersone che abbiano, per formazione o esperienza, qualche competenza nei settori del verde, dell’edilizia, delle manutenzioni. L’aspirante volontario potrebbe mettere a disposizione poche ore alla settimana secondo la propria disponibilità ed entrare a far parte di una squadra di cittadini che opererebbe sotto il coordinamento del personale comunale competente e dopo qualche momento di formazione.