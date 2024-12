Anteprima24.it - Verso Cavese-Benevento, le parole di Auteri: “Al posto di Oukhadda giocherà Veltri”

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 3 minutiIlè atteso domani dall’ultimo impegno del 2024 nella difficile trasferta di Cava dei Tirreni contro i blufoncè di mister Maiuri, reduci dal blitz contro il Sorrento. Al “Simonetta Lamberti” il tecnico delGaetanonon potrà disporre di, alle prese con un leggero problema muscolare che lo terrà lontano dal campo per un paio di settimane. A presentare il match nella consueta conferenza stampa lo stesso mister: queste le sue– “Aldi Okhadda. Il ragazzo si allena con noi da cinque mesi, sta bene e ho ampia fiducia. Bisogna solo metterlo nelle condizioni come squadra di farlo rendere al meglio”.– “Serve una gara come sempre, forse a Cava un po’ di più. Noi come impatto non ho dubbi.