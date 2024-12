Lopinionista.it - “Una barca in giardino”, il film di Jean-François Laguionie [TRAILER]

É disponibile i ildel“Unain” di, che arriverà nelle sale italiane dal 13 febbraio distribuito da Trent.Il maestro dell’animazione francese, già acclamato regista di “La tela animata” e “Le stagioni di Louise”, realizza una nuova opera animata che esplora con delicatezza i temi dell’infanzia e della crescita, accompagnando gli spettatori in un viaggio intimo e poetico attraverso gli occhi di un bambino affascinato dai grandi esploratori e dal mistero del mondo adulto.Presentato in anteprima nella selezione ufficiale del 77° Festival di Cannes e in concorso al 43° Festival del cinema d’animazione di Annecy, ilè una storia emozionante, di splendida poesia, in cui viaggi immaginari e reali diventano la metafora dei legami tra genitori e figli.