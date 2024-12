Formiche.net - Un fine 2024 di buone notizie per l’Ucraina. Da entrambi i lati dell’Atlantico

Leggi su Formiche.net

Oramai mancano soltanto poche settimane all’insediamento del neo-eletto presidente statunitense Donald Trump. Quando il 20 gennaio Trump entrerà ufficialmente in carica assumendo i pieni poteri, gli Stati Uniti entreranno in una nuova fase politica, sia sul piano domestico che su quello internazionale. Tra tutti i vari dossier che riguardano quest’ultima dimensione, ci sono pochi dubbi sul fatto che ad essere influenzato maggiormente dal cambio di amministrazione sarà quello del. Le posizioni decisamente poco favorevoli a Kyiv di alcuni esponenti della corrente trumpiana, a partire da quelle del vice-presidente designato J.D. Vance, sono ben note. Ma prima del 20 gennaio, c’è ancora tempo per agire.Lo sa bene l’attuale amministrazione statunitense, che secondo quanto riferito in anonimato da un funzionario della Difesa è intenzionata a inviare entro ladell’anno più di un miliardo e duecento milioni di dollari di aiuti categorizzati come “security assistance” al Paese in lotta contro Mosca.