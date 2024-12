Ilfattoquotidiano.it - Tony Effe fuori dal Capodanno di Roma? Lui rilancia e spiazza tutti con uno show al Palazzo dello Sport

Colpo di scena nel caos musicale e politico dopo l’esclusione dial Concerto didivoluta dal sindaco Gualtieri per non creare un “evento divisivo” e sull’onda delle proteste di parte del PDno e di alcune associazioni. Se da un lato il rapper ha ricevuto moltissimi attestati di stima da parte di colleghi e amici (tanto da averli ringraziati personalmente anche dietro le quinte di “Sarà Sanremo” ieri sera), dall’altra non lascia ma raddoppia.A quanto risulta all’Adnkronos lodici sarà eccome, ma non con l’organizzazione del Campidoglio. Il rapper si prepara a salire per conto suo, come ha già fatto con successo qualche mese fa, sul palco dele, considerato il clamore della vicenda, si preannuncia un altro sold out. Mancano solo pochi istanti e la comunicazione sarà ufficiale.