Bergamonews.it - Tesmec, perfezionato il prestito obbligazionario per 8 milioni

Grassobbio.Spa rende noto che in data odierna, in esecuzione di quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione in data 9 dicembre 2024 ai sensi dell’art. 2410 e seguenti del Codice Civile, ha concluso con successo il collocamento di unnon convertibile, non quotato e non garantito, denominato “Spa. Euribor 6M + 3,65% 2024-2029 – Amort Euro 8.000.000” (ISIN: IT0005628190), rappresentato da n. 80 titoli al portatore aventi un valore nominale unitario di Euro 100.000 e un ammontare complessivo in linea capitale pari a Euro 8(il “”).Ilè stato integralmente sottoscritto da parte di Mediocredito Centrale, Finlombarda Spa, società finanziaria di Regione Lombardia, e da Banca Finint Spa. Si evidenzia che i predetti investitori rientrano nella categoria dei clienti professionali ai sensi del Regolamento Intermediari adottato con Regolamento Consob n.