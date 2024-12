Ilgiorno.it - Taxi a Milano, via libera a 450 nuove licenze: il Tar respinge il ricorso dei conducenti

Leggi su Ilgiorno.it

– Viadei giudici del Tribunale amministrativo regionale (Tar) al bando da 450lanciato nei mesi scorsi dal Comune di. Il Tribunale amministrativo ha respinto in toto ilpresentato da alcunie dalle principali associazioni di categoria, ritenendo corretto l'operato di Palazzo Marino nella definizione delle regole d'ingaggio per la gara che porterà a incrementare il parco macchine attualmente in circolazione all'ombra della Madonnina. Le regole nel mirino I tassisti hanno contestato in particolare l'entità della cifra messa a bando per ogni licenza, fissata a 96.500 euro dopo una serie di calcoli che hanno tenuto conto del valore medio delleattuali sul mercato e dell'eventuale impatto che l'iniezione di nuovi veicoli avrà sui 4.