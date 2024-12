Ilrestodelcarlino.it - Ssc Ancona: crisi interna e sfiducia al presidente Polci per mancati pagamenti

"Ma quali soldi versati per gli stipendi, Massimilianoha solo e parzialmente fatto fronte a quanto deve alla Sscper i contratti di sponsorizzazione sottoscritti la scorsa estate e per cui avrebbe dovuto corrispondere la somma pattuita entro il 18 agosto scorso". Lapidario l’amministratore delegato biancorosso Antonio Recchi, irritato dalle dichiarazioni didei giorni scorsi: "L’in questo momento ha bisogno di certezze". La certezza è il socio Stefano Marconi, insomma, di cui Antonio Recchi è il braccio destro, l’imprenditore-patron che finora ha fatto fronte a tutti i propri impegni economici e che ha promesso di far fronte anche a eventualiversamenti da parte del socio di Belforte del Chienti. Domani ci sarà il cda perre il, ma anche il segretario Andrea Manciola e il tesoriere Gianluca Brilli.