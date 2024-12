Tutto.tv - Spoiler UeD: Maria caccia Michele Longobardi, una coppia verso l’uscita

A Uomini e Donne presto ci saranno dei colpi di scena inaspettati specie per quanto riguarda il trono di. Il ragazzo, infatti, saràto via dalla trasmissione dalla stessaDe Filippi, ma non solo. Ci saranno dei risvolti interessanti anche per unaappartenente al Trono Over. Ecco cosa succederà.to via da Uomini e Donne: cosa è successoLe anticipazioni di Uomini e Donne relative alla registrazione effettuata ieri, mercoledì 18 dicembre, rivelano cheha abbandonato il trono a causa di alcune scoperte clamorose. Il tronista si è presentato in puntata vestito di tutto punto asserendo di voler fare la sua scelta.De Filippi, però, lo ha subito frenato dicendogli che ci fossero delle segnalazioni sul suoi conto.