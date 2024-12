Lopinionista.it - Simone Cristicchi in gara al 75° Festival di Sanremo con “Quando sarai piccola”

Credit PH. Giorgio AmendolaROMA –è inal 75°dicon il brano “” (Dueffel Music / ADA Music Italy). Artista imprevedibile e poliedrico, cantautore, attore, disegnatore e scrittore,torna sul palco del Teatro Ariston dopo averlo calcato per ben 5 volte ine 3 volte in qualità di ospite.Dopo l’esordio nel 2006 nella categoria ‘Giovani’ con il brano “Che bella gente”, nel 2007 è innella categoria Campioni con “Ti regalerò una rosa”, brano che vince ildi, il Premio della Critica “Mia Martini” e il Premio Sala Stampa Radio-Tv. Nel 2010 torna sul palco dell’Ariston con “Meno Male”, mentre nel 2013 presenta i brani “La prima volta (che sono morto)” e “Mi manchi”. Nel 2019 è per la quinta volta incon “Abbi cura di me”, brano con cui vince il Premio “Sergio Endrigo” per la Miglior interpretazione e il Premio “Giancarlo Bigazzi” per la Miglior composizione musicale.