Ilrestodelcarlino.it - Scontro su multe e parcheggi: "Sono previsti incassi minori"

da, ètra le civiche e l’ammministrazione comunale. Per Fabrizio Pullè, segretario delle civiche, "le previsioni di incasso pere parcamenti nel bilancio aumentano spaventosamente". Secondo l’amministrazione, "al contrario diminuiscono quelle dellepassando da 4,3 milioni a 3,7. Stabili quelli del parcamento". Vengono poi i 250a ridosso degli stabilimenti balneari della zona sud che diventeranno a pagamento. È passato un anno da quando i bagnini hanno sollevato dubbi per la decisione dell’amministrazione comunale di mettere a pagamento alcune aree comprese tra il lungomare di viale Torino. Ed oggi quella previsione diventa realtà. Si tratta dei terreni che un tempo erano dei Ceschina, poi a pieno titolo dell’amministrazione comunale. Per decenni questa lingua di terra e sabbia è rimasta libera per i clienti degli stabilimenti.