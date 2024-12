Latuafonte.com - Revolut recensione: come funziona, bonus benvenuto, promo, piano gratis, costi, assistenza

Leggi su Latuafonte.com

Siete alla ricerca di una carta virtuale o fisica con IBAN anche? Entra in gioco nella vostra vita, l’applicazione della banca digitale tra le più scaricate del 2024. Abbiamo deciso di provare questo conto per farvi unae darvi i consigli più richiesti. Oltre a offrire la possibilità di avere un conto sia gratuitamente che con i piani illimitati a pagamento, questa carta permette anche di richiedere un prestito e di usare altre valute oltre l’euro. Proprio in questi giorni, una delle banche digitali preferite dagli italiani ha lanciato anche il conto corrente con Iban italiano. Una novità che dà la possibilità di usare il contoquello principale. Ma vediamo insieme cosa c’è da sapere.: cos’è,, IBAN italianoLeggi anche: Cos’è il granchio reale blu: perché è pericoloso, prezzo e originiè una società di tecnologia finanziaria che ha appena aperto una sede in Italia per permettere ai quasi 3 milioni di clienti presenti nel nostro Paese di avere un Iban italiano.