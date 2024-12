Amica.it - Pet beauty, un mercato sempre più human-grade

Leggi su Amica.it

Secondo l’ultima ricerca State of Pets di Initiative, oltre 23 milioni di italiani convivono con almeno un animale domestico e il 46% delle famiglie annovera tra i suoi membri cani e gatti. Come tali, dunque, hanno anche loro la propriaroutine. Lo dimostrano i dati di unin costante crescita come quello della pet care. Le famiglie italiane con redditi medio-alti dichiarano di spendere oltre 300 euro mensili per il mantenimento dei propri animali che spesso sono meglio “trattati” dei propri padroni. Tant’è che c’è chi parla addirittura di Petcon aziende che si sono specializzate nella produzione di veri e propri cosmetici di bellezza per cani, gatti e non solo.