Quotidiano.net - Omicidio del generale Kirillov a Mosca: Russia accusa servizi ucraini e minaccia reazioni

Leggi su Quotidiano.net

Lanon è stata in grado di proteggere il territorio e garantire la sicurezza di chi vi abita. Ma, come successo già altre volte in passato, una volta avvenuto l’attentato, è riuscita in poche ore a trovare i responsabili. È il caso anche dell’delIgor, 54 anni, fatto saltare in aria martedì, mentre usciva dalla sua abitazione con il suo vice. Le autorità investigative hanno fatto sapere di aver catturato due persone sospettate di essere coinvolte nell’attentato. Uno di questi, è un cittadino uzbeko di 29 anni. Messo sotto torchio dalle autorità, a loro dire ha ammesso di essere stato reclutato dai. Inviato inper portare a termine la sua missione, ha ricevuto il pacco con l’ordigno che ha piazzato su un monopattino vicino all’ingresso dell’abitazione del