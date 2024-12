Justcalcio.com - Nuno “cerca di costruire qualcosa in cui la città possa identificarsi” a Forest

Leggi su Justcalcio.com

Sito inglese:L’allenatore del NottinghamEspirito Santo ha detto che lui e i suoi giocatori stannondo di creare una squadra in cui i tifosinoha portato ilal quarto posto in Premier League dopo 16 partite di campionato finora, mentre ha vinto partite consecutive contro Manchester United e Aston Villa.“Cerchiamo e riproviamo ogni giorno adi bello cheidentificarci con il club, con la”, ha detto.“È un momento importante che sentiamo quando le cose ti vanno contro e tu reagisci, questo è quello che apprezzo di più.“Mi fa piacere e va loro un enorme merito. Ho dato loro un altro giorno libero! È più facile lavorare per ottenere buoni risultati.“Penso che si tratti di divertirsi. Stiamo lavorando molto duramente.