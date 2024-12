Oasport.it - Next Gen ATP Finals, Michelsen in semifinale. Prima vittoria per Basavareddy

Leggi su Oasport.it

Ci sono i primi verdetti alleGen ATPin corso di svolgimento a Jeddah (Arabia Saudita). L’americano Alexha staccato il biglietto per le semifinali con un turno d’anticipo, mentre a sorpresa il cinese Juncheng Shang ha già detto addio alla competizione dopo la seconda sconfitta consecutiva.Il primo match della giornata ha visto la sorprendentedell’americano Nishesh, numero 138 della classifica mondiale, che ha superato Shang in quattro set con il punteggio di 3-4 4-2 4-2 4-1 in un’ora e trentacinque minuti di gioco. Dopo il primo set il cinese è piano piano uscito dalla partita, mentre lo statunitense ha sfoderato ottimi numeri al servizio, chiudendo con 14 ace ed il 78% di punti vinti con ladi servizio.La seconda partita ha messo di fronte Alexe Luca Van Assche.