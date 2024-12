Liberoquotidiano.it - Meteo, Mario Giuliacci: "Arriva ondata di gelo e neve", fino a quando investirà l'Italia

L'ultimo weekend prima del Natale non promette nulla di buono. Il motivo? Due irruzioni fredde potrebbe costringere milioni dini a rifugiarsi in casa, piuttosto che uscire per fare gli ultimi acquisti da mettere sotto l'albero. Come spiega il colonnellonel suo sito.it, nella giornata di venerdì 20 dicembre una corrente d'aria molto fredda in discesa dal Nord Europa, porterà alla formazione di una vasta area depressionaria sui nostri mari in grado di provocare precipitazioni intense ea bassa quota. Le regioni interessate da questadi- e di- saranno Marche, Abruzzo, Molise, Lazio e Campania. Gli effetti di questo forte peggioramento continueranno anche nella giornata di sabato 21 dicembre, specialmente al Sud. Il tempo migliorerà sul Centro-Nord anche se le temperature si abbasseranno.