Oasport.it - LIVE Perugia-Saint Nazaire VB Atlantique, Champions League volley in DIRETTA: vincere per ipotecare il primo posto

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici di OA Sport e benvenuti allatestuale diVB, partita didi, partita valevole per la 4° giornata della fase a gironi.I padroni di casa, allenati da Angelo Lorenzetti, ospitano i campioni in carica di Francia del, città posta nel dipartimento della Loira Atlantica nel nord-ovest del Paese, al PalaBarton del capoluogo umbro.La franchigia italiana, nel match d’andata, si è imposta contro i transalpini per 3-0 con il punteggio di 25-17; 25-20; 25-13. Non un periodo d’oro quello del team allenato da Fulvio Bertini: persa la Supercoppa francese contro il Montpellier e 11º posizione in campionato con 13 punti., invece, si presenta all’appuntamento con ilda capolista della Pool D con 3 vittorie su 3 nel girone.