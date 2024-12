Oasport.it - LIVE Perugia-Saint Nazaire VB Atlantique 0-0, Champions League volley in DIRETTA: padroni di casa a caccia del quarto successo di fila in Europa

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9-7 Bellissimo attacco delda zona 4.9-6 Appena fuori il servizio di Martins.8-6 Mani fuori per il muro perugino.8-5 Semeniuk trova le mani del muro. Ancora prezioso il suo gioco.7-5 Ottima Pipe di Ewert.7-4 Fuori la battuta dei francesi.6-4 Errore in battuta del giapponese.6-3 Legnata di Ishikawa in battuta, poi Semeniuk sul proseguitò dell’azione chiude il punto.5-3 Fallo di rotazione per.4-3 Primo tempo di Giannelli molto veloce.3-3 Vincente di Mendes-Spencer.3-2 Ottima difesa diche poi chiude il punto con un bel diagonale di Ishikawa.2-2 Semeniuk sulle mani del muro francese.1-2 Errore di Sole in battuta.1-1 Schiacciata di Ben Tara a segno.0-1 Diagonale ottimo dei francesi.Palla aidi