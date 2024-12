Uominiedonnenews.it - Le Leggi Del Cuore, Anticipazioni: Il Ritorno Di Camilo!

Ledelviene scarcerato e cerca perciò in tutti i modi di riconquistare Julia. Questosconvolge la quotidianità e la serenità di Julia e Pablo!Ledelprosegue e, nel corso delle puntate, al centro dell’attenzione ci sarà. Infatti l’ex fidanzato di Julia tornerà in libertà uscendo dal carcere e sconvolgendo la routine e la vita di Julia, che ormai era profondamente cambiata rispetto al passato. Ma prima di vedere che cosa sta per succedere, facciamo un piccolo passo indietro.Ledel: dove eravamo rimasti?Pablo difende Julia in pubblico dopo uno scontro con una collega nello studio per via di una divergenza di opinioni. Notando che Julia è molto scossa, la invita a stare con lui per la sera, cosa che fa molto piacere all’avvocatessa.