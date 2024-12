Ilrestodelcarlino.it - La fiaccola di Betlemme in consiglio comunale

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Ultima sessione del 2024 per ildi Cesena che lunedì tornerà a riunirsi. Nella sala degli Specchi, alle 13.30, verrà accolta dai consiglieri la luce delladiche verrà portata in Comune da una delegazione del Masci (Movimento Adulti Scout Italiani) e una rappresentanza dell’Associazione Guide e Scouts Cattolici Italiani (Agesci). Al momento prenderà parte anche il vescovo della diocesi di Cesena-Sarsina, Douglas Regattieri. Alle ore 14 inizieranno i lavori. Fra le delibere quelle sull’approvazione del bilancio di previsione 2025-2027; sulla ricognizione periodica circa l’andamento della gestione dei servizi pubblici locali; sulls ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie ex articolo 20; sul riconoscimento del debito fuori bilancio; emergenza alluvione 16 maggio 2023: sul riconoscimento del debito fuori bilancio per spese legate alla somma urgenza