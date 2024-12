Formiche.net - La Cina e le stazioni di polizia clandestine. C’è un primo reo confesso

Ieri, davanti a un tribunale federale di Brooklyn, Chen Jinping, 60 anni, si è dichiarato colpevole di aver agito come agente non registrato del governo cinese. L’uomo è accusato di aver gestito, insieme al coimputato Lu Jianwang, una “stazione di” clandestina nel cuore di Chinatown, a Manhattan. Questa struttura sarebbe stata utilizzata per esercitare pressioni sui dissidenti cinesi e reprimere le critiche al regime di Pechino.Cambiare posizioneChen, arrestato nell’aprile 2023, inizialmente si era dichiarato non colpevole, ma ha cambiato posizione in tribunale, ammettendo di aver collaborato con altri per agire come agente del governo cinese senza essere registrato, come richiesto dalla legge statunitense. La sentenza è prevista per il 30 maggio 2025. L’uomo rischia fino a cinque anni di carcere.