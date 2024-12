Zonawrestling.net - Ivar parla del suo infortunio al collo:”Ho giorni buoni e giorni cattivi”

Leggi su Zonawrestling.net

stava guadagnando slancio come forte competitor singolo in WWE, ma tutto si è interrotto bruscamente dopo aver subito un gravealall’inizio di quest’anno. Anche seè tornato in azione, ha ammesso di dover affrontare danni permanenti ai nervi a causa dell’. Durante un’intervista con Chris Van Vliet,ha rivelato che la mobilità delè in gran parte tornata, anche se avverte rigidità a causa di un’altra ernia. Ha attribuito la sua ripresa allo yoga, che lo ha aiutato a mantenere una buona gamma di movimento.trasforma le sfide in successo: Una storia di determinazioneha notato che la forza del braccio è completamente recuperata, ma ha ammesso di avere danni permanenti ai nervi, aggiungendo che il dolore nervoso dovuto al suopersiste.