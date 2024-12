Inter-news.it - Inter-Udinese, le formazioni ufficiali: Sanchez esordisce contro la sua ex!

Leggi su Inter-news.it

Alle 21 si disputerà, match valido per gli ottavi di finale della Coppa Italia. Di seguito ledella sfida, con la presenza di Alexisdal primo minuto.LA SFIDA –si giocherà tra poco allo Stadio San Siro. I nerazzurri cercano il secondo successo della stagione,i friulani, dopo quello ottenuto al Bluenergy Stadium con il punteggio di 3-2. Per l’occasione, il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi ha deciso di effettuare varie modifiche rispetto all’11 titolare vistola Lazio, squadra battuta con un netto 6-0 all’Olimpico. In particolare, ci sarà spazio dal primo minuto per Josep Martinez, al suo debutto stagionale, così come per Mehdi Taremi e Marko Arnautovic. In panchina Joaquin Correa, per il quale potrebbe esserci un ingresso nel secondo tempo.