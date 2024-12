Calciomercato.it - Inter, non solo Bijol: c’è un altro osservato speciale nell’Udinese

Il club nerazzurro ha inserito da tempo il difensore sloveno nella lista degli obiettivi per le prossime finestre di mercatoAlexis Sanchez torna da avversario a San Siro dopo l’addio della scorsa estate all’e nel giorno del suo 36° compleanno esordisce con la maglia dell’Udinese.e Bastoni (LaPresse) – Calciomercato.itIl cileno sarà una delle ‘attrazioni’ della serata di Coppa Italia ma non l’unica, visto che in chiave mercato il club campione d’Italia segue da vicino un paio di gioielli della formazione friulana. Ad iniziare da Jaka, già da tempi non sospetti sul taccuino della dirigenzaista. Il nazionale sloveno è uno dei primi nomi per rinforzare il pacchetto difensivo di Simone Inzaghi, che accoglierebbe volentieri un nuovo centrale nella finestra invernale considerando il campanello d’allarme sulle condizioni di Acerbi.