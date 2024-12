Ilrestodelcarlino.it - Incubo alluvione: “Tenete uno zaino d’emergenza con documenti, farmaci e acqua”

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Forlì, 19 dicembre 2024 – Una serata dedicata ‘all’autoprotezione’, quella organizzata martedì sera dal comitato unitario ‘Vittime del Fango’ nella sede della Provincia, in piazza Morgagni. In pratica un corso accelerato di comportamento in caso di una nuova, dato che, come ha sottolineato la presidente del gruppo Alessandra Bucchi, “abbiamo visto che dal 2023 le allerte si sono fatte sempre più frequenti, perciò c’è bisogno di maggiore consapevolezza”. Una consapevolezza che riguarda più campi, da quello della gestione dell’emergenza a quello dell’interpretazione meteorologica, fino ad arrivare a quello psicologico e sanitario. All’evento hanno preso parte una quarantina di persone in presenza, mentre alcuni si sono collegati alla diretta Facebook online. Ad aprire le relazioni è stato Pierluigi Randi, presidente dell’associazione Ampro-Meteo Professionisti, che ha parlato delle allerte e guidato i presenti nella lettura dei grafici.