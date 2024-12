Secoloditalia.it - Il saluto di Mattarella e Crosetto ai militari italiani in missione: “La vostra è una capacità unica”

“Le missioni internazionali che vedono impegnati isono tutte ugualmente importanti, tutte di grande rilievo, anche se naturalmente di diverso calibro per quanto riguarda l’impegno partecipativo, per quanto riguarda le tensioni e le difficoltà che di volta in volta si registrano”. Queste le parole del presidente della Repubblica Sergio, durante ilin videoconferenza ai soldatiimpegnati nelle missioni all’estero nella sede del comando operativo di vertice Interforze: con lui anche il ministro della Difesa, Guido, il capo di stato maggiore della Difesa, Luciano Portolano, e il comandante del Covi, Francesco Figliuolo.ha parlato successivamente dell’importanza delle missioni di Unifil in Libano, in Libia, in Kosovo e in Antartide, oltre ad omaggiare il prestigio della nave della Marina italiana “Vespucci” attraverso il videomessaggio.