"Il Mosaico Dinamico Relazionale", il nuovo libro di Pierluigi Ceccalupo

19 dicembre 2024- La relazione gioca un ruolo fondamentale nel plasmare il nostro sé, tanto che tutte le relazioni che abbiamo con gli altri influenzano profondamente la nostra identità, le nostre convinzioni, le nostre emozioni, le nostre azioni, dunque, ogni aspetto della nostra vita. L’insieme delle relazioni costruite nel tempo rappresentano le reti sociali in continua evoluzione che attraversano l’individuo e costituiscono, quindi, il suo mondo sociale di riferimento, il suo specifico ambiente di vita. Conoscere ed esaminare le proprie reti sociali vuol dire, pensarsi, concepirsi e sperimentarsi in modo “altro” in contesti diversi.Da questa consapevolezza è nato ilutile per indagare in ambito psicoterapeutico, con bambini, adolescenti e adulti, il reticolopiù ampio della persona, non solo legato alla sua famiglia di origine, ma anche ai sistemi di appartenenza e di interazione sociale, quali quello scolastico/formativo, quello familiare nucleare/parentale, quello lavorativo, quello amicale, amoroso, sportivo e aggregativo socializzante.