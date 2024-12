Secoloditalia.it - Il Consiglio europeo: “Impegno incrollabile per Kiev”. Fazzolari: “Fake news la resa di Zelensky”

Ilribadisce “la sua ferma condanna” verso la “guerra di aggressione della Russia contro l’Ucraina, che costituisce una palese violazione della Carta delle Nazioni Unite”, e “il suo continuo sostegno all’indipendenza, alla sovranità e all’integrità territoriale dell’Ucraina entro i suoi confini riconosciuti a livello internazionale”. È quanto si legge nelle conclusioni del vertice a Bruxelles, nelle quali i leader dei 27 Paesi Ue riconfermano anche “l’dell’Ue a fornire un continuo sostegno politico, finanziario, economico, umanitario, militare e diplomatico all’Ucraina e al suo popolo per tutto il tempo necessario e con la massima intensità necessaria”. “La Russia – è l’avvertimento – non deve prevalere”.L’” dell’Ue per l’UcrainaIlha accolto poi con favore l’approvazione del 15esimo pacchetto di sanzioni alla Russia e ha chiesto “l’urgente intensificazione degli sforzi, in particolare sulla fornitura di sistemi di difesa aerea, munizioni e missili, nonché sulla fornitura della formazione e delle attrezzature necessarie per le brigate ucraine”.