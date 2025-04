Ilrestodelcarlino.it - La difesa non si ferma: "C’è ancora il Riesame". Nuovi attacchi alle perizie

di Lorenzo Muccioli e Francesco Zuppiroli La partita non è affatto chiusa. C’èun round da giocare: quello che si svolgerà giovedì d9.30 davanti al tribunale deldi Bologna, al quale la Corte di Cassazione ha rispedito la ’palla’ chiedendo di compiere una nuova valutazione, ed eventualmente meglio motivare, sulla permanenza in carcere di Louis Dassilva. Lo sa bene Roberta Bruzzone, la criminologa che affianca gli avvocati Riario Fabbri e Andrea nel pool difensivo del 35enne senegalese accusato dell’omicidio di Pierina. "Davanti a noi abbiamodelle opzioni (una di queste potrebbe impugnare davanti a un altro collegio delquest’ultima ordinanza, ndr). Già una volta la Cassazione ci ha dato ragione. Continueremo ad insistere perché siamo convinti che non vi siano più la sussistenza delle esigenza cautelari a carico di Dassilva".