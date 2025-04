Il cantiere alla Rocca Brancaleone Prorogati i lavori sono in ritardo Niente cinema estivo nell’Arce

cinematografica dentro all’Arce della Rocca Brancaleone. Già l’anno scorso i lavori in corso avevano impedito le serate all’aperto davanti al grande schermo, con l’auspicio di poter tornare quest’anno in uno spazio ancora più bello, dopo l’intervento per valorizzare e restaurare il complesso. Invece, purtroppo, i lavori sono in ritardo. La consegna del cantiere alla ditta da parte del Comune era avvenuta il 5 dicembre 2023, con la fine prevista entro il 17 aprile di quest’anno: era stato infatti calcolato che servissero 500 giorni. Lo scorso 26 marzo però la ditta, la Ar.Co lavori, ha richiesto una proroga al 31 agosto che Palazzo Merlato ha accettato. E così Niente cinema nell’Arce, come l’anno scorso, in cui era stata concessa un’altra zona all’interno della Rocca. Ilrestodelcarlino.it - Il cantiere alla Rocca Brancaleone. Prorogati i lavori: sono in ritardo. Niente cinema estivo nell’Arce Leggi su Ilrestodelcarlino.it Un’altra estate senza la rassegnatografica dentro all’Arce della. Già l’anno scorso iin corso avevano impedito le serate all’aperto davanti al grande schermo, con l’auspicio di poter tornare quest’anno in uno spazio ancora più bello, dopo l’intervento per valorizzare e restaurare il complesso. Invece, purtroppo, iin. La consegna delditta da parte del Comune era avvenuta il 5 dicembre 2023, con la fine prevista entro il 17 aprile di quest’anno: era stato infatti calcolato che servissero 500 giorni. Lo scorso 26 marzo però la ditta, la Ar.Co, ha richiesto una proroga al 31 agosto che Palazzo Merlato ha accettato. E così, come l’anno scorso, in cui era stata concessa un’altra zona all’interno della

