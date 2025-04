Romamarito e moglie freddati in strada

7.33 Duplice omicidio in strada a Roma, nel quartiere del Pigneto. Un uomo e una donna, entrambi cittadini cinesi, sono stati vittima di un agguato mentre rincasavano dal loro negozio. Avevano 50 anni lui e 40 anni lei. Almeno una decina i colpi esplosi dai sicari, poi fuggiti in moto. Non esclusa la pista della rapina per l'incasso di una giornata di lavoro. Anche un regolamento di conti tra gruppi criminali, cinesi o italiani, viene valutato dagli inquirenti.

