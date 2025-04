Guerra Ucraina Russia news in diretta nuovi missili russi su Sumy Trump contro Zelensky 8220Non ci si batte con chi è 20 volte più forte di te8221

diretta sulla Guerra tra russia e Ucraina, dopo l'attacco russo su Sumy nuovi raid russi sulla città. Droni ucraini hanno colpito la regione russa di Kursk uccidendo tre persone. Trump attacca di nuovo Zelensky: "Colpa di tutti, ma non ci si batte con chi è 20 volte più forte di te". Leggi su Fanpage.it Le notizie insullatra, dopo l'attacco russo suraidsulla città. Droni ucraini hanno colpito la regione russa di Kursk uccidendo tre persone.attacca di nuovo: "Colpa di tutti, ma non ci sicon chi è 20piùdi te".

Guerra in Ucraina, la Russia bombarda Sumy: almeno 20 morti. Zelensky: “Solo un bas***do può fare tanto”

Le forze russe hanno sferrato un attacco missilistico a Sumy, nel nord-est dell'Ucraina. Stando a prime stime, i morti sarebbero più di 20. Kiev: "Persone colpite mentre andavano a messa per la ...

Macron attacca la Russia: “la guerra in Ucraina è un conflitto globale”

“La guerra in Ucraina è una guerra globale”, ha ammonito il presidente francese Emmanuel Macron in un discorso alla nazione pronunciato nella serata odierna alla vigilia di uno storico Consiglio ...

Guerra Ucraina-Russia, news in diretta. Zelensky: “Pronti a trattare con Trump per porre fine al conflitto”

Le notizie in diretta sulla guerra tra Russia e Ucraina. Zelensky: "Pronto a lavorare sotto guida di Trump per pace". Media, il Presidente USA annuncerà la firma dell’accordo sulle terre rare questa ...