Il riconoscimento Le sorelle Casati regine di Forbes

Forbes le ha nominate tra i migliori imprenditori italiani under 30 di Manufacturing & Industry, con tanto di foto che le mette in risalto come “ambassador“ del settore. È semplicemente un trionfo per Beatrice ed Eleonora Casati, imprenditrici brianzole (di 28 e 26 anni) alla guida rispettivamente della Casati Flock & Fibers di Renate, e della start up Pulvera, nata un anno fa come costola innovativa della ditta renatese. È proprio Pulvera ad essere stata premiata per il valore del lavoro che svolge in termini di sostenibilità ambientale ed economica. Ilgiorno.it - Il riconoscimento. Le sorelle Casati regine di Forbes Leggi su Ilgiorno.it Hanno esposto per una settimana l’eccellenza brianzola nella manifattura, con il loro innovativo “Re-Flock“ (flock riciclato) al Fuorisalone di Milano, e due installazioni artistiche di pregio alla Design Week realizzate con il loro materiale (la nuvola Clouds e il pouf Brrrick). Nel frattempole ha nominate tra i migliori imprenditori italiani under 30 di Manufacturing & Industry, con tanto di foto che le mette in risalto come “ambassador“ del settore. È semplicemente un trionfo per Beatrice ed Eleonora, imprenditrici brianzole (di 28 e 26 anni) alla guida rispettivamente dellaFlock & Fibers di Renate, e della start up Pulvera, nata un anno fa come costola innovativa della ditta renatese. È proprio Pulvera ad essere stata premiata per il valore del lavoro che svolge in termini di sostenibilità ambientale ed economica.

