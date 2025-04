Ilgiorno.it - Via Casati a senso unico. Già 400 le firme raccolte per opporsi all’ipotesi

Leggi su Ilgiorno.it

Quattrocentoper dire no aldi via, previsto nel Piano generale del traffico urbano di Rho in fase di approvazione. La petizione, promossa dalle forze politiche di centrodestra che siedono tra i banchi dell’opposizione, in poche ore è stata sottoscritta da residenti e commercianti contrariche la via, la strada che attraversa la frazione di Passirana di Rho, possa diventare. "Ci faranno chiudere bottega", commenta il tabaccaio, uno dei pochi esercizi commerciali rimasti in via. "Noi stiamo facendo quello che questa amministrazione comunale non riesce più a fare: ascoltare – afferma il consigliere comunale di Fratelli d’Italia, Claudio Scarlino –. Non è bastato chiudere la possibilità di collegare via Trento a via Lainate e Cascina Bruciata, l’amministrazione comunale vuole compiere l’ennesima scelta senza