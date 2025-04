Bimbo rischia di soffocare Aveva ingoiato un pistacchio Così lo abbiamo salvato

Si stava soffocando con un pistacchio ed è stato salvato grazie alla tempestività degli operatori del 118, ma soprattutto al primo soccorso effettuato dai genitori in 'videochiamata' con la centrale di emergenza medica del 118. Lieto fine per un bambino di 18 mesi di Carpi, ora ricoverato al Sant'Orsola ma fuori pericolo. Grazie alla manovra di disostruzione, il pistacchio si è spostato in un bronco consentendogli di ripredendere a respirare: il piccolo paziente è stato poi operato nel nosocomio bolognese per rimuovere i frammenti riscontrati al ps del Ramazzini. E' successo tutto in pochi istanti, sabato scorso; quando il bambino ha dato i primi segni di difficoltà respiratorie, i familiari hanno subito chiamato i soccorsi, trovando un personale preparato a dare istruzioni anche da remoto.

