La Polizia di Stato fa festa Cerimonia all’auditorium del Caps

festa per la Polizia di Stato della provincia di Forlì-Cesena che oggi celebra il 173° anniversario della sua fondazione con una Cerimonia che si svolgerà nel centro addestramento della Polizia di Stato di Cesena. L’evento, previsto il 10 aprile, è Stato rimandato a causa degli impegni legati all’arrivo dei reali d’Inghilterra e del presidente della Repubblica. La Cerimonia si svolgerà oggi alle 11 nell’Auditorium del Centro Addestramento della Polizia di Stato, di recente tornato alla piena attività formativa, e sarà preceduta, alle 8.30, dal tributo ai caduti della Polizia di Stato al cimitero monumentale di Forlì. Alle celebrazioni assisteranno il presidente della regione Emilia-Romagna Michele De Pascale, il prefetto Rinaldo Argentieri, il sindaco di Cesena Enzo Lattuca, i vertici della Magistratura e delle forze dell’ordine e delle istituzioni provinciali, i rappresentanti del mondo imprenditoriale, della scuola e del volontariato. Ilrestodelcarlino.it - La Polizia di Stato fa festa. Cerimonia all’auditorium del Caps Leggi su Ilrestodelcarlino.it È una giornata diper ladidella provincia di Forlì-Cesena che oggi celebra il 173° anniversario della sua fondazione con unache si svolgerà nel centro addestramento delladidi Cesena. L’evento, previsto il 10 aprile, èrimandato a causa degli impegni legati all’arrivo dei reali d’Inghilterra e del presidente della Repubblica. Lasi svolgerà oggi alle 11 nell’Auditorium del Centro Addestramento delladi, di recente tornato alla piena attività formativa, e sarà preceduta, alle 8.30, dal tributo ai caduti delladial cimitero monumentale di Forlì. Alle celebrazioni assisteranno il presidente della regione Emilia-Romagna Michele De Pascale, il prefetto Rinaldo Argentieri, il sindaco di Cesena Enzo Lattuca, i vertici della Magistratura e delle forze dell’ordine e delle istituzioni provinciali, i rappresentanti del mondo imprenditoriale, della scuola e del volontariato.

