Elodie si fa in quattro al Meazza. “Pensavo di valere poco, invece mi piace quello che sono e quello che faccio. Nella vita bisogna crederci”.

Milano – Audace. Erotica. Galattica. Magnetica. Nell’attesa del suo primo stadio “”,si fa insaranno, infatti, gli atti del kolossal da stadio che l’eroina di “Andromeda”, all’anagrafeDi Patrizi, ha in preparazione per il doppio appuntamento dell’8 giugno a San Siro e il 12 al “Maradona” di Napoli, ciascuno legato ad un preciso stato d’animo, masaranno pure le copertine di “Mi ami mi odi”, il nuovo album prodotto da Dardust in uscita il 2 maggio. Quinto capitolo di una carriera varata dieci anni fa davanti alle telecamere di “Amici”, “Mi ami mi odi” è stato anticipato dal brano omonimo, in radio da inizio aprile. Ennesimo moto di orgoglio e riscatto della sua discografia ("Volavo via / sopra un cavallo bianco / e tu nonotte non c’eri più / mia solo mia / non è importante tanto se poi / a salvarmi non sarai tu"), il nuovo singolo riprende la corsa in classifica lì dove l’ha lasciata il sanremese “Dimenticarsi alle 7”, una delle hit da ballare a giugno nelle cattedrali del calcio tra megaschermi, effetti speciali ed ospiti di riguardo come la celebrata deejay e produttrice siberiana Nina Kraviz, al secolo Damela Ayer, coprotagonista di uno deiset tanto a Milano che a Napoli.