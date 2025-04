Giovani medici in rivolta E FdI attacca Fabi sui fondi

rivolta quello dei Giovani dottori che stanno frequentando il corso per medici di famiglia in Emilia-Romagna, contro il nuovo accordo collettivo nazionale che impone ai medici di medicina generale di lavorare anche per il servizio sanitario pubblico (per esempio prestando la loro opera nei Cau, ndr), pur mantenendo la libera professione. La missiva che, ieri sera, era già stata sottoscritta da oltre un centinaio di medici (altrettante firme sono attese oggi), è stata indirizzata al presidente del Consiglio, Meloni, al ministro della Salute, Schillaci, al presidente della Regione, de Pascale e all’assessore alla Salute, Fabi. "L’attuale modello attuativo, che impone ai medici di medicina generale, l’obbligo di svolgere contemporaneamente attività sia di scelta sia oraria, ignora realtà dei carichi di lavoro, creando condizioni insostenibili – scrivono –. Ilrestodelcarlino.it - Giovani medici in rivolta. E FdI attacca Fabi sui fondi Leggi su Ilrestodelcarlino.it È un vero e proprio atto diquello deidottori che stanno frequentando il corso perdi famiglia in Emilia-Romagna, contro il nuovo accordo collettivo nazionale che impone aidina generale di lavorare anche per il servizio sanitario pubblico (per esempio prestando la loro opera nei Cau, ndr), pur mantenendo la libera professione. La missiva che, ieri sera, era già stata sottoscritta da oltre un centinaio di(altrettante firme sono attese oggi), è stata indirizzata al presidente del Consiglio, Meloni, al ministro della Salute, Schillaci, al presidente della Regione, de Pascale e all’assessore alla Salute,. "L’attuale modello attuativo, che impone aidina generale, l’obbligo di svolgere contemporaneamente attività sia di scelta sia oraria, ignora realtà dei carichi di lavoro, creando condizioni insostenibili – scrivono –.

Potrebbe interessarti anche:

Premio Mattador 2025: al via le iscrizioni per la competizione rivolta ai giovani sceneggiatori

La premiazione si terrà il 17 luglio nel corso della tradizionale Cerimonia ospitata dal Teatro La Fenice di Venezia. Prenderanno il via sabato 15 febbraio le iscrizioni per la 16° edizione del ...

I Giovani democratici su suicidio e rivolta in carcere: "Un fallimento di tutti, il sistema va subito cambiato"

“Il suicidio di un ragazzo della nostra età è un fallimento per tutta la società, così come lo è il sovraffollamento e il degrado che affliggono il sistema carcerario italiano”. Questo il ...

Università, Sigo: “Sempre più giovani medici scelgono ginecologia oncologica”

Il presidente Trojano alla vigilia del simposio ‘Innovation in Gyn Onc’ che si tiene domani Roma, ‘specializzazione attrattiva’ “In Italia sono sempre più giovani medici attratti dalla ginecologia ...

Giovani medici in rivolta. E FdI attacca Fabi sui fondi. Reggio, premiazione dei medici con 50, 60 e 70 anni di Laurea. Rivolta di trenta detenuti nel carcere minorile di Bari, tre agenti feriti. La Polizia circonda il Fornelli, d. Milano, rivolta al carcere Beccaria: fuoco ai materassi, 5 intossicanti tra detenuti e agenti | .it. Kenya, le manifestazioni della GenZ stanno cambiando la politica. Accoltellamento a Mestre, Giacomo Gobbato muore a 26 anni per difendere una donna rapinata. In centinaia per ricordarlo. Ne parlano su altre fonti

Lo riporta doctor33.it: Medici di famiglia, Schillaci: scelta del tipo contratto per i giovani - Il ministro della Salute a Omnibus: “Professione sempre meno attrattiva, ma fondamentale per il SSN. Serve una riforma strutturale” ...

Riporta latinatoday.it: Nasce a Latina uno sportello dedicato ai giovani medici - L'iniziativa dell'Ordine dei medici della provincia pontina per supportare il percorso professionale e prevenire stress e burnout ...

Scrive msn.com: Perché tanti medici di base sono ‘bruciati’? “Crollano e fuggono” - Lo sfogo di Euro Grassi (Fimmg): “I giovani finiscono subito in ‘burnout’ perché è un mondo troppo complesso”. La via d’uscita. “Basterebbero tre mesi attorno a un tavolo per trovare soluzioni. E riso ...