All’Opificio Golinelli tornano le Summer School su scienze della vita e nuove tecnologie Al via le iscrizioni per 6 percorsi formativi d’eccellenza

iscrizioni alle Summer School su scienze della vita e nuove tecnologie, che si terranno negli spazi di Opificio Golinelli dal 9 giugno al 12 settembre 2025, per studenti e studentesse di scuola secondaria di secondo grado. Le Summer School di Fondazione Golinelli sono percorsi formativi di eccellenza dedicati ai ragazzi e alle ragazze che, anche .L'articolo All’Opificio Golinelli tornano le Summer School su scienze della vita e nuove tecnologie. Al via le iscrizioni per 6 percorsi formativi d’eccellenza . Leggi su Orizzontescuola.it Al via leallesu, che si terranno negli spazi di Opificiodal 9 giugno al 12 settembre 2025, per studenti e studentesse di scuola secondaria di secondo grado. Ledi Fondazionesonodi eccellenza dedicati ai ragazzi e alle ragazze che, anche .L'articololesu. Al via leper 6

Potrebbe interessarti anche:

Progetto Cisl all’Opificio Golinelli, orientamento al lavoro e teatro

Bologna, 25 febbraio 2025 – L’orientamento al mondo del lavoro attraverso il teatro: si è concluso, all’Opificio Golinelli, il percorso promosso da Cisl Emilia-Romagna in collaborazione con il ...

Andretta (AV) – I Carabinieri sequestrano un opificio per violazioni ambientali

Sequestro di un opificio in Irpinia: due titolari denunciati per violazioni ambientali e gestione illecita dei rifiuti Nell’ambito delle verifiche in materia ambientale e gestione dei rifiuti, i ...

Los Angeles 2028: ai Giochi tornano baseball, cricket e lacrosse

AGI - I Giochi olimpici estivi di Los Angeles 2028 (LA2028) segneranno un forte impegno per l'innovazione e la parità di genere. L'Esecutivo del Comitato Olimpico Internazionale (Cio) riunitosi a ...