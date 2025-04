Linkiesta.it - L’Ungheria ha approvato un emendamento costituzionale per vietare le manifestazioni Lgbtq

Leggi su Linkiesta.it

haunche riconosce solo due sessi biologici e permette alla polizia l’uso di software per il riconoscimento facciale durante le+ per comminare multe. Sostenuto dal primo ministro Viktor Orbán e dal suo partito populista di destra Fidesz, l’è statoieri con centoquaranta voti a favore e ventuno contrari.Secondo il governo, questo nuovo provvedimento «dà priorità alla tutela dello sviluppo fisico, mentale e morale dei bambini», ma sancendo il riconoscimento di soli due sessi fornisce un appiglioper negare l’identità di genere ad alcuni in Ungheria. Non solo, l’consente anche al governo di sospendere temporaneamente la cittadinanza ungherese nel caso di cittadini con doppia cittadinanza che si ritiene possano rappresentare una minaccia per la sicurezza o la sovranità del Paese.