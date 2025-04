Ilrestodelcarlino.it - Si sono ritrovati gli ex scolari della elementare di Gattolino

Una cena, tanti sorrisi e un pizzico di emozione. È quella che ha vissuto un gruppo di amici nati nel 1968, che sia distanza di cinquant’anni dall’inizio del loro percorso scolastico alla scuoladi(nella foto i partecipanti), frequentata negli anni ’70 e che hanno voluto condividere questa preziosa rimpatriata. Un momento unico, carico di ricordi e nostalgia, ma anche di gioia sincera, affermano. Ritrovarsi dopo così tanto tempo ha significato per molti riportare alla luce aneddoti, volti, maestre e storie condivise in un periodovita che segna profondamente ognuno di noi. Durante la serata, tra un brindisi e una risata, si è riacceso quel senso di appartenenza che la scuolaaveva saputo creare e custodire. I legami, seppur sospesi dal tempo e dagli impegnivita adulta, siriscoperti vivi, autentici, come se non fossero mai stati interrotti.