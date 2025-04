Ilgiorno.it - Piano urbano del traffico di Rho. Ztl confermata e tante novità

la Ztl in centro, rotatoria al posto di alcuni semafori in corso Europa per favorire il flusso dei veicoli e ridurre gli incidenti, istituzione del senso unico in via Donizetti per consentire la creazione di una pista ciclabile e regolamentare con una rotatoria il triangolo su cui si affacciano diverse strade. Via Meda non sarà più accessibile da via De Amicis. Nella frazione di Terrazzano, dove ci sono molte vie strette e senza marciapiedi, la via Trieste potrebbe subire modifiche. Per Mazzo è prevista la realizzazione di rotatorie su via Morandi e via De Gasperi per ridurre ildi attraversamento. Senso unico in via Casati e nuovo innesto da via Manara su via Magenta, a Lucernate, per mettere in sicurezza l’area delle scuole.proposte e indicazioni per ridurree velocità, diminuire il numero di incidenti stradali, garantire sostenibilità e rendere le strade urbane più sicure per pedoni e ciclisti.