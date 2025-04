Lo specchio e il pensiero

specchio osserviamo il cambiamento del corpo con il passare degli anni.Giorno dopo giorno vediamo la trasformazione: un lento, inesorabile decadimento dell’immagine e della struttura.Davanti allo specchio si riflette.Non si parla.Siamo soli.Perché in due, nello specchio, non c’è spazio.Ma mentre il corpo cambia, il pensiero resta.Il nostro modo di pensare può restare invariato, a volte persino migliorare.Possiamo diventare più saggi, più consapevoli, più ricchi di esperienze.Non possiamo fermare il tempo biologico.Ma possiamo gestirlo.L’arte di vivere: scegliere cosa ci nutreEmozioni, immagini, parole, musica, volti, cibo.Ogni giorno scegliamo cosa far entrare nel nostro corpo e nella nostra mente. Lortica.it - Lo specchio e il pensiero Leggi su Lortica.it Un sano narcisismo aiuta a vivere in salutePrendersi cura di sé non è vanità.È una forma di rispetto. Di amore. Di consapevolezza.Vale a ogni età.Davanti alloosserviamo il cambiamento del corpo con il passare degli anni.Giorno dopo giorno vediamo la trasformazione: un lento, inesorabile decadimento dell’immagine e della struttura.Davanti allosi riflette.Non si parla.Siamo soli.Perché in due, nello, non c’è spazio.Ma mentre il corpo cambia, ilresta.Il nostro modo di pensare può restare invariato, a volte persino migliorare.Possiamo diventare più saggi, più consapevoli, più ricchi di esperienze.Non possiamo fermare il tempo biologico.Ma possiamo gestirlo.L’arte di vivere: scegliere cosa ci nutreEmozioni, immagini, parole, musica, volti, cibo.Ogni giorno scegliamo cosa far entrare nel nostro corpo e nella nostra mente.

