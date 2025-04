Morto dopo due notti al freddo Assolti infermieri di 118 e triage Il Gup Si indaghi sui vertici Ausl

vertici dell'Ausl Romagna in relazione alla morte di un uomo di 67 anni, avvenuta dopo essersi allontanato dal pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria delle Croci. Il Gup Corrado Schiaretti ha infatti assolto, "perché il fatto non sussiste", i due infermieri dell'ambulanza, difesi dagli avvocati Giovanni Scudellari ed Eleonora Raggi, per i quali la Procura aveva richiesto una condanna a un anno e quattro mesi. Allo stesso modo, è stata emessa una sentenza di non luogo a procedere per l'infermiere del triage, tutelato dall'avvocato Laura Bozzi, per il quale il pubblico ministero aveva chiesto il rinvio a giudizio. I tre erano accusati di omicidio colposo in relazione all'omessa sorveglianza di un paziente in stato confusionale, che si era allontanato dall'ospedale e morì dopo avere trascorso due notti al freddo in pieno inverno.

