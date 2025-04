Ilfoglio.it - Il cielo non è più un limite. Il volo di Blue Origin è solo l’inizio

Quando la capsula dellaè atterrata nel deserto del Texas dopo undurato undici minuti, con a bordo sei donne e un carico di celebrazione planetaria, nessuno ha avuto il coraggio di dire che era “” un altrosuborbitale. Perché non lo era. C’era dentro la cantante Katy Perry, la giornalista Lauren Sánchez (nonché compagna di Jeff Bezos), e un gruppo di pioniere che, oltre a far segnare il primocommerciale tutto al femminile, hanno lasciato intendere che questa faccenda dello spazio – per anni confinata agli entusiasmi di nerd, astronauti e ingegneri – è diventata qualcosa che ci riguarda tutti. Non si tratta più di sapere chi arriverà per primo sulla Luna o su Marte. Si tratta di decidere che tipo di spazio vogliamo costruire: uno scenario coloniale o uno cooperativo, un business elitario o un’infrastruttura per tutti, un’estensione dell’economia terrestre o una via d’uscita dai suoi limiti? Bezos e Musk litigano per chi ce la fa meglio.