A 573 anni dalla nascita Leonardo Da Vinci insegna ancora qualcosa a chi progetta guerre fantascientifiche

Leonardo da Vinci indirizzata a Lodovico il Moro nel 1482. Questa lettera era un sintetico curriculum vitae moderno, in dieci punti, felice esempio di come gestire un passaggio di carriera da Firenze a Milano. Quasi come capitò a un nano quale sono, mezzo secolo fa; senza altrettanta fortuna.È un Leonardo da guerra che si presenta al futuro duca di Milano e signore di Genova. Tutti i punti della lettera sono dedicati all’arte militare, offensiva e difensiva, tranne il decimo: “In tempo di pace, credo di poter soddisfare meglio di chiunque altro ogni richiesta nei campi dell’architettura, del progetto di edifici pubblici e privati e della canalizzazione delle acque”. Ilfattoquotidiano.it - A 573 anni dalla nascita, Leonardo Da Vinci insegna ancora qualcosa a chi progetta guerre fantascientifiche Leggi su Ilfattoquotidiano.it “Costruirò carri coperti, sicuri, inattaccabili e dotati di artiglieria, per penetrare tra le fila nemiche, cui nemmeno l’esercito più numeroso potrà resistere”. Così afferma, con tono perentorio, il settimo punto della lettera didaindirizzata a Lodovico il Moro nel 1482. Questa lettera era un sintetico curriculum vitae moderno, in dieci punti, felice esempio di come gestire un passaggio di carriera da Firenze a Milano. Quasi come capitò a un nano quale sono, mezzo secolo fa; senza altrettanta fortuna.È unda guerra che si presenta al futuro duca di Milano e signore di Genova. Tutti i punti della lettera sono dedicati all’arte militare, offensiva e difensiva, tranne il decimo: “In tempo di pace, credo di poter soddisfare meglio di chiunque altro ogni richiesta nei campi dell’architettura, del progetto di edifici pubblici e privati e della canalizzazione delle acque”.

