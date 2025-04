Ilrestodelcarlino.it - Rilancio del centro: il Comune parte con i tavoli di ’coprogrammazione’

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Il piano per ildelstorico di Reggio Emilia, presentato lo scorso 20 marzo al teatro Ariosto, entra nella fase ’operativa’. È cominciata infatti ieri l’attività diorganizzata per gruppi di lavoro tematici, di cui fannoenti, associazioni e stakeholder della città. L’obiettivo delè organizzare le azioni strategiche seguendo i tre temi guida individuati nel piano: ’Lavorare’ (cioè riportare lavoro nella città storica e ripensare a un nuovo modello di commercio), ’Abitare’ (ripopolare l’esagono) e ’Vivere’ (ripensare il marketing degli eventi e valorizzare la dimensione di quartiere delstorico). Gli incontri dei gruppi si svolgeranno ogni 15 giorni fino all’inizio di luglio, ma già il prossimo giugno è previsto un secondo evento pubblico per presentare alla città quanto fatto in questi mesi.